Клинов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинов Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

03.08.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Клинов Дмитрий Петрович

Мать: Клинова Евпраксия Яковлева

Бракосочетание
08.04.1890

Жена: Клинова Анна Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.01.1891

Сын: Клинов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Клинова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Клинов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Клинова Анна Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.07.1897

Сын: Клинов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Клинова Анна Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.10.1901

Дочь: Фадеева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Клинова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
13.11.1903

Сын: Клинов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Клинова Анна Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клинов Алексей

Мать ребёнка: Клинова Анна Алексеевна

Смерть
03.08.1940
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