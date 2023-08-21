Клинов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти03.08.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
08.04.1890
Жена: Клинова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
23.01.1891
Мать ребёнка: Клинова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
03.04.1892
Сын: Клинов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Клинова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
06.07.1897
Сын: Клинов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Клинова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
22.10.1901
Дочь: Фадеева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Клинова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
13.11.1903
Сын: Клинов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Клинова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клинов Алексей
Мать ребёнка: Клинова Анна Алексеевна
Смерть
03.08.1940