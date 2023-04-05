Аграфена Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Никулин Филип Артамонович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Никулин Гаврила Филипович
Отец ребёнка: Никулин Филип Артамонович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Никулин Филип Артамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858