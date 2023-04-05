Аграфена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Никулин Иван Филипович

Отец ребёнка: Никулин Филип Артамонович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Никулин Гаврила Филипович

Отец ребёнка: Никулин Филип Артамонович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Никулин Антон Филипович

Отец ребёнка: Никулин Филип Артамонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Филип Артамонович

Смерть
После 1858
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