Степан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Петрович

Степан Петрович

avatar

Место рождения

Пригорода, Борисовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1701 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701 ст.

Отец: Петр Моисеевич

Мать: Агрипина Федоровна

Пригорода, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1725 ст.

Сын: Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Пригорода, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1737 ст.

Сын: Петр Степанович

Мать ребёнка: Васса Михеевна

Пригорода, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1741 ст.

Сын: Никифор Степанович

Мать ребёнка: Васса Михеевна

Пригорода, Борисовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Михеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close