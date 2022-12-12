Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения1701 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701 ст.
Отец: Петр Моисеевич
Мать: Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1725 ст.
Сын: Андрей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737 ст.
Сын: Петр Степанович
Мать ребёнка: Васса Михеевна
Рождение ребёнка
1741 ст.
Сын: Никифор Степанович
Мать ребёнка: Васса Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Михеевна
Смерть
Неизвестно