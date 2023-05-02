Анисимов Иван Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Иван Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1888 ст.

Жена: Анисимова (Коссоковская) Мария Ивановна

Вильнюс, Литовская ССР
8 января 1888 г. в Вильнюсе поженились губернский секретарь Иван Леонтиевич Анисимов, 37 лет, православного исповедания, первым браком, и дочь коллежского советника Мария Ивановна Коссоковская, 20 лет... Показать все

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