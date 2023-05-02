Анисимов Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1888 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
8 января 1888 г. в Вильнюсе поженились губернский секретарь Иван Леонтиевич Анисимов, 37 лет, православного исповедания, первым браком, и дочь коллежского советника Мария Ивановна Коссоковская, 20 лет... Показать все