Сюняев (Абузов) Мухамеджан Паша-Бабай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сюняев Салих
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абузов ?
Мать ребёнка: Гюльджамяль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абузов ?
Мать ребёнка: Гюльджамяль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абукова (Абузова) Загидя
Мать ребёнка: Гюльджамяль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акчурина (Абузова) Лятифя Мухамеджановна
Мать ребёнка: Гюльджамяль
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гюльджамяль
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Абузова) Магира
Мать ребёнка: Гюльджамяль
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Абузова (Абузова) Ханифя
Мать ребёнка: Гюльджамяль
Смерть
1935