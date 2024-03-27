Сюняев (Абузов) Мухамеджан Паша-Бабай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюняев (Абузов) Мухамеджан Паша-Бабай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сюняев Салих

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абузов ?

Мать ребёнка: Гюльджамяль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абузов ?

Мать ребёнка: Гюльджамяль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абукова (Абузова) Загидя

Мать ребёнка: Гюльджамяль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акчурина (Абузова) Лятифя Мухамеджановна

Мать ребёнка: Гюльджамяль

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гюльджамяль

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Абузова) Магира

Мать ребёнка: Гюльджамяль

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Абузова (Абузова) Ханифя

Мать ребёнка: Гюльджамяль

Смерть
1935

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