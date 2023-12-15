Чуйкова Феврония Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Чуйков Игнат Родионович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Чуйков Игнат Родионович
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Чуйков Александр Игнатович
Отец ребёнка: Чуйков Игнат Родионович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Чуйков Игнат Родионович
Смерть
1786
Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область