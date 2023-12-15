Чуйкова Феврония Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкова Феврония Лукьяновна

Место рождения

Нижний Теребуж, Щигровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Теребуж, Щигровский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752

Сын: Чуйков Ефим Игнатович

Отец ребёнка: Чуйков Игнат Родионович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Чуйков Андрей Игнатович

Отец ребёнка: Чуйков Игнат Родионович

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Чуйков Александр Игнатович

Отец ребёнка: Чуйков Игнат Родионович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Чуйков Антон Игнатович

Отец ребёнка: Чуйков Игнат Родионович

Смерть
1786
Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область

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