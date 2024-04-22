Петр Исаев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти14.11.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Исай Игнатьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Евдокея Петрова (Вна)
Мать ребёнка: Матрена Федорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1814
Сын: Григорий Петров (Ич)
Мать ребёнка: Матрена Федорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Мавра Петрова (Вна)
Мать ребёнка: Матрена Федорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
20.01.1823 ст.
Жена: Дарья Семенова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Иван Петров (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Семенова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Аксинья Петрова (Вна)
Мать ребёнка: Дарья Семенова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Федорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
14.11.1866 ст.
Причина смерти: старость