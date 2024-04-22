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Петр Исаев (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

14.11.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Исай Игнатьев (Ич)

Мать: Катерина Афанасьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Евдокея Петрова (Вна)

Мать ребёнка: Матрена Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1814

Сын: Григорий Петров (Ич)

Мать ребёнка: Матрена Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Мавра Петрова (Вна)

Мать ребёнка: Матрена Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
20.01.1823 ст.

Жена: Дарья Семенова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Иван Петров (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Семенова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Аксинья Петрова (Вна)

Мать ребёнка: Дарья Семенова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Федорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
14.11.1866 ст.
Причина смерти: старость
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