Ганжин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санькова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Ганжина (Садовая) Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганжин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ганжина (Садовая) Зинаида
Рождение ребёнка
10.04.1967
Сын: Ганжин Павел Александрович
Мать ребёнка: Ганжина (Садовая) Зинаида
Смерть
Неизвестно