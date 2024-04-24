Ганжин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганжин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санькова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Ганжина (Садовая) Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганжин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ганжина (Садовая) Зинаида

Рождение ребёнка
10.04.1967

Сын: Ганжин Павел Александрович

Мать ребёнка: Ганжина (Садовая) Зинаида

Смерть
Неизвестно

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