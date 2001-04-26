Даутова (Харрасова) Зинфира Мухаметхаррасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даутова (Харрасова) Зинфира Мухаметхаррасовна

Место рождения

г.Туймазы Башкортстан

Дата рождения

21.09.1936

Дата смерти

26.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1936

Отец: Харрасов (ахметов) Кафи

Мать: Харрасов (ахметов) Салима

г.Туймазы Башкортстан
Бракосочетание
17.10.1956

Муж: Даутов Анвар Гильмурахманович

Туймазы, Россия
Рождение ребёнка
07.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даутов Анвар Гильмурахманович

г.Туймазы, БАССР
Рождение ребёнка
20.03.1959

Сын: Даутов Ильгиз Анварович

Отец ребёнка: Даутов Анвар Гильмурахманович

Туймазы, Россия
Смерть
26.04.2001
Туймазы, Россия
Похороны
Неизвестно
Туймазы новое кладбище
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