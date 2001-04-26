Даутова (Харрасова) Зинфира Мухаметхаррасовна
Место рожденияг.Туймазы Башкортстан
Дата рождения21.09.1936
Дата смерти26.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1936
Отец: Харрасов (ахметов) Кафи
г.Туймазы Башкортстан
Бракосочетание
17.10.1956
Туймазы, Россия
Рождение ребёнка
07.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даутов Анвар Гильмурахманович
г.Туймазы, БАССР
Рождение ребёнка
20.03.1959
Отец ребёнка: Даутов Анвар Гильмурахманович
Туймазы, Россия
Смерть
26.04.2001
Туймазы, Россия
Похороны
Неизвестно
Туймазы новое кладбище