Силантьева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1932

Дата смерти

29.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1932

Отец: Кудряшов Иван Алексееич

Мать: Кудряшова Поликарпова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
30.08.1958

Сын: Силантьев Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Силантьев Юрий Петрович

Рождение ребёнка
16.05.1960

Дочь: Чалова Силантьева Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Силантьев Юрий Петрович

Рождение ребёнка
26.03.1964

Дочь: Черемисова Валентина Юрьевна

Отец ребёнка: Силантьев Юрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силантьев Юрий Петрович

Смерть
29.08.1992
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