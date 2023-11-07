Силантьева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1932
Дата смерти29.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1932
Рождение ребёнка
30.08.1958
Сын: Силантьев Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Силантьев Юрий Петрович
Рождение ребёнка
16.05.1960
Дочь: Чалова Силантьева Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Силантьев Юрий Петрович
Рождение ребёнка
26.03.1964
Дочь: Черемисова Валентина Юрьевна
Отец ребёнка: Силантьев Юрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силантьев Юрий Петрович
Смерть
29.08.1992