Гадельшина Минцурра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадельшина Минцурра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гадельшин Явдат Файзуллович

Кинзяабызово -1 Куюргазинского района Башкортостана
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гадельшин Явдат Файзуллович

Кинзяабызово -1 Куюргазинского района Башкортостана
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гадельшин Явдат Файзуллович

Кинзяабызово -1 Куюргазинского района Башкортостана
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гадельшин Явдат Файзуллович

Смерть
1985
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