Фадеева (Зорина) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Зорина) Елизавета Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.?.1945

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.?.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1970

Сын: Фадеев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Фадеев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Фадеев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Фадеев Михаил Федорович

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