Фадеева (Зорина) Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.?.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.?.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1970
Отец ребёнка: Фадеев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Фадеев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Фадеев Михаил Федорович