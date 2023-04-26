Бастрыкина Соломония Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Соломония Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

03.07.1863

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Козлова Феодосия Бастрыкина

Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Лукьянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Бастрыкин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Лукьянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Соломония Тимофеевна

Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Лукьянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Оглоблина Агафья Бастрыкина

Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Лукьянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Бастрыкин Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Лукьянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
03.07.1863
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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