Бастрыкина Соломония Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти03.07.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Козлова Феодосия Бастрыкина
Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Лукьянович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Бастрыкин Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Лукьянович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Соломония Тимофеевна
Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Лукьянович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Оглоблина Агафья Бастрыкина
Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Лукьянович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бастрыкин Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Тимофей Лукьянович
Смерть
03.07.1863