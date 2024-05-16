Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1886 ст.
Отец ребёнка: Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
16.04.1891 ст.
Сын: Фёдор Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Фёдорович
Смерть
Неизвестно