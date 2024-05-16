Мария Даниловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Юхмачинская Пустошь, Спасский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1886 ст.

Сын: Филиппов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Фёдорович

Юхмачинская Пустошь, Спасский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1891 ст.

Сын: Фёдор Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Фёдорович

Юхмачинская Пустошь, Спасский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно

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