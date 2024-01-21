Орда Виталий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орда Виталий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.08.1992

Жена: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.12.1994

Сын: Орда Вячеслав Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.07.2005

Дочь: Орда Ксения Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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