Орда Виталий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.08.1992
Жена: скрыто настройками приватности
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.12.1994
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.2005
Дочь: Орда Ксения Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности