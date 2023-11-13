Яковлева Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Борохович Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Яковлев Григорий Порфирьевич

Рождение ребёнка
16.09.1922

Сын: Яковлев Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Яковлев Григорий Порфирьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1974
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