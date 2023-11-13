Яковлева Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Борохович Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Яковлев Григорий Порфирьевич
Рождение ребёнка
16.09.1922
Сын: Яковлев Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Яковлев Григорий Порфирьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1974