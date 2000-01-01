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Панутриев Моисей Антонович
Панутриев Моисей Антонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1877
Пол
Мужской
Отец
Панутриев Антон Ефимович
До 1867 г.р.
Мать
Панутриева (Усевич) Анна Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Панутриев Антон Ефимович
Мать:
Панутриева Анна Петровна
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