Черноусова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусова Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов ? Николаевич

Отец ребёнка: Черноусов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов ? Николаевич

Отец ребёнка: Черноусов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Черноусов Николай

г. Асино Томская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноусов Николай

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