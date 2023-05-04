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Караченков Максим Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1979

Отец: Караченков Анатолий Алексеевич

Мать: Караченкова Надежда Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караченкова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
05.06.2000

Сын: Шипицин Вадим Владимирович

Мать ребёнка: Караченкова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
02.12.2007

Сын: Караченков Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Караченкова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
22.12.2013

Сын: Караченков Андрей Максимович

Мать ребёнка: Караченкова Татьяна Анатольевна

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