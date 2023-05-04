Караченков Максим Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1979
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.2000
Сын: Шипицин Вадим Владимирович
Мать ребёнка: Караченкова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
02.12.2007
Сын: Караченков Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Караченкова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
22.12.2013
Сын: Караченков Андрей Максимович
Мать ребёнка: Караченкова Татьяна Анатольевна