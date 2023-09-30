Зернина (Онуфриева) Анастасия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зернина (Онуфриева) Анастасия Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зернин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
24.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зернин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
29.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зернин Алексей Петрович

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