Зернина (Онуфриева) Анастасия Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зернин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
29.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зернин Алексей Петрович