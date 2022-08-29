Антипова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Около 1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Антипов Владимир

Отец ребёнка: Антипов Сергей Степанович

смоленская область
Смерть
Неизвестно

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