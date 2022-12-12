Сарапулов Ефрем Павлович
Место рождения
Дата рождения27.01.1904 ст.
Дата смертиОколо 29.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
?.11.1933
Дочь: Сарапулова Лидия Ефремовна
Мать ребёнка: Замятина Татьяна Николаевна
Комсомольское, Осакаровский район, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 29.03.1978
Новоорск, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Ударниковский с/с