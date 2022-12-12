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Сарапулов Ефрем Павлович

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Место рождения

Терекла, Гайский, Оренбургская область

Дата рождения

27.01.1904 ст.

Дата смерти

Около 29.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1904 ст.

Отец: Сарапулов Павел Николаевич

Мать: Матвиенкова Евдокия Петровна

Терекла, Гайский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.11.1933

Дочь: Сарапулова Лидия Ефремовна

Мать ребёнка: Замятина Татьяна Николаевна

Комсомольское, Осакаровский район, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Татьяна Николаевна

Смерть
Около 29.03.1978
Новоорск, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Ударниковский с/с
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