Филатова (Малышева) Федосья Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Малышев Иван
Мать: Малышева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Филатова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Филатов Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1931
Дочь: Филатова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Филатов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно