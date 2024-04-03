Филатова (Малышева) Федосья Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Малышева) Федосья Евдокия Ивановна

Место рождения

Кузьминское, Парфинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Малышев Иван

Мать: Малышева Марфа Ивановна

Кузьминское, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Филатова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Филатов Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1931

Дочь: Филатова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Филатов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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