Лапин Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапин Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Афанасьева (Лапина) Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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