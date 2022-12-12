Шишкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишкин Дмитрий

Мать: Шишкин ?

Рождение ребёнка
04.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Татьяна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Татьяна

Смерть
Неизвестно
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