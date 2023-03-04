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Портная Роза

Место рождения

Василевичи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Василевичи
Рождение ребёнка
1906

Сын: Портной Рувим Шлёмович

Отец ребёнка: Портной Шлёма

Рождение ребёнка
15.12.1912

Сын: Портной Мотвей Шлёмович

Отец ребёнка: Портной Шлёма

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.05.1916

Сын: Портной Борис

Отец ребёнка: Портной Шлёма

Осташковичи, Светлогорский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рива

Отец ребёнка: Портной Шлёма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахиля

Отец ребёнка: Портной Шлёма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Портной Шлёма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портной Шлёма

Смерть
Неизвестно
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