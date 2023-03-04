Портная Роза
Место рожденияВасилевичи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Портной Шлёма
Рождение ребёнка
15.12.1912
Отец ребёнка: Портной Шлёма
Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.05.1916
Сын: Портной Борис
Отец ребёнка: Портной Шлёма
Осташковичи, Светлогорский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рива
Отец ребёнка: Портной Шлёма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахиля
Отец ребёнка: Портной Шлёма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Портной Шлёма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Портной Шлёма
Смерть
Неизвестно