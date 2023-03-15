Спиридонов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова (Спиридонова) Мария

Мать ребёнка: Спиридонова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Степан

Мать ребёнка: Спиридонова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова (Спиридонова) Евдокия

Мать ребёнка: Спиридонова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева (Спиридонова) Елизавета

Мать ребёнка: Спиридонова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Федор

Мать ребёнка: Спиридонова Анна

Смерть
Неизвестно

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