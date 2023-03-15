Спиридонов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова (Спиридонова) Мария
Мать ребёнка: Спиридонова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Степан
Мать ребёнка: Спиридонова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова (Спиридонова) Евдокия
Мать ребёнка: Спиридонова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева (Спиридонова) Елизавета
Мать ребёнка: Спиридонова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Федор
Мать ребёнка: Спиридонова Анна
Смерть
Неизвестно