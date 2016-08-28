Исакова Алена Андрияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1983
Дата смерти28.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1983
Рождение ребёнка
21.04.2006
Сын: Шестаков Дмитрий Германович
Отец ребёнка: не указан
Пермский край, Пермский район, с. Лобаново
Рождение ребёнка
14.01.2015
Дочь: Русинова Виктория Алксандровна
Отец ребёнка: Русинов Александр Валерьевич
Пермский край Пермский район с. Лобаново
Смерть
28.08.2016