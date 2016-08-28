Исакова Алена Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсакова Алена Андрияновна

Исакова Алена Андрияновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1983

Дата смерти

28.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1983

Отец: Исаков Андриян Александрович

Мать: Исакова Любовь Геннадьевна

Рождение ребёнка
21.04.2006

Сын: Шестаков Дмитрий Германович

Отец ребёнка: не указан

Пермский край, Пермский район, с. Лобаново
Рождение ребёнка
14.01.2015

Дочь: Русинова Виктория Алксандровна

Отец ребёнка: Русинов Александр Валерьевич

Пермский край Пермский район с. Лобаново
Смерть
28.08.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close