Леонид Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонид Владимирович

Леонид Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимир

Мать: Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимии Леонидович

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий Леонидович

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Леонидовна

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Леонидович

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин Леонидович

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close