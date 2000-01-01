Леонид Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Владимир
Мать: Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимии Леонидович
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий Леонидович
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Леонидовна
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Леонидович
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валентин Леонидович
Мать ребёнка: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга