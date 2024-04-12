Витушкина Евдокия Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
20.04.1886 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
06.02.1887 ст.
Отец ребёнка: Витушкин Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
05.03.1889 ст.
Отец ребёнка: Витушкин Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
16.11.1890 ст.
Дочь: Помаслова Екатерина Львовна
Отец ребёнка: Витушкин Лев Григорьевич
Смерть
Неизвестно