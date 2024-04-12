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Витушкина Евдокия Никифоровна

Место рождения

Пучинино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Пучинино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.04.1886 ст.

Муж: Витушкин Лев Григорьевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
06.02.1887 ст.

Сын: Витушкин Алексей Львович

Отец ребёнка: Витушкин Лев Григорьевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.03.1889 ст.

Сын: Витушкин Василий Львович

Отец ребёнка: Витушкин Лев Григорьевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.11.1890 ст.

Дочь: Помаслова Екатерина Львовна

Отец ребёнка: Витушкин Лев Григорьевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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