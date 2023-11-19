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Разин Егор Петрович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель
04.02.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.02.1911 Апухлицы крестьянин Михаил Иванович Болотьково крестьянская девица Анна Павловна Гусева по жениху Апухлицы кр... Показать все
Восприемник
02.12.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 02.12.1911 Апухлицы Николай Михайлович Апухлицы отец крестьянин Михаил Трофимович Апухлицы мать крестьянская жена Евдокия... Показать все
Смерть
Неизвестно

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