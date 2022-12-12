Талдыкин Захар Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Захар Тимофеевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.09.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1890 ст.

Отец: Талдыкин Тимофей Филиппович

Мать: Талдыкина Евфросинья Николаевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.02.1911 ст.

Дочь: Талдыкина Александра Захаровна

Мать ребёнка: Талдыкина Пелагея Васильевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1912 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга Захаровна

Мать ребёнка: Талдыкина Пелагея Васильевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.11.1915 ст.

Сын: Талдыкин Николай

Мать ребёнка: Талдыкина Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
24.04.1917 ст.

Дочь: Талдыкина Мария

Мать ребёнка: Талдыкина Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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