Талдыкин Захар Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1890 ст.
Рождение ребёнка
27.02.1911 ст.
Дочь: Талдыкина Александра Захаровна
Мать ребёнка: Талдыкина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
23.05.1912 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга Захаровна
Мать ребёнка: Талдыкина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
16.11.1915 ст.
Сын: Талдыкин Николай
Мать ребёнка: Талдыкина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
24.04.1917 ст.
Дочь: Талдыкина Мария
Мать ребёнка: Талдыкина Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно