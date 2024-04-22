(Чурилина) Татьяна Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Чурилин Степан Филатов Ич
Мать: Аграфена Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
03.02.1865
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-G4?i=247&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
15.03.1868 ст.
Отец ребёнка: Григорий Андреев (Ич)
Рождение ребёнка
18.11.1870 ст.
Отец ребёнка: Григорий Андреев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно