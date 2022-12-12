Бонди Юрий Михайлович
Место рожденияг. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии
Дата рождения20.09.1889
Дата смерти15.03.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии
Место жительства
С 1889
г. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии
Место жительства
С 1920
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1922 по 1926
Смерть
15.03.1926