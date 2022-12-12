Бонди Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонди Юрий Михайлович

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Место рождения

г. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии

Дата рождения

20.09.1889

Дата смерти

15.03.1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии
Место жительства
С 1889
г. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии
Место жительства
С 1920
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1922 по 1926
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.03.1926
Москва, город федерального значения Москва
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