Березин Ксенофонт Трофимович 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБерезин Ксенофонт Трофимович

Березин Ксенофонт Трофимович

avatar

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Березин Трофим Александрович

Мать: Березина (Жулькова) Анна Кирилловна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Анна Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Березина Ирина Петровна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Самарина (Березина) Анисия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Березина Ирина Петровна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1906

Сын: Березин Мартьян Ксенофонтович

Мать ребёнка: Березина Ирина Петровна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Сын: Березин Иван Ксенофонтович

Мать ребёнка: Березина Ирина Петровна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1909

Сын: Березин Леонид Ксенофонтович

Мать ребёнка: Березина Ирина Петровна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Сын: Березин Евтихий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Березина Ирина Петровна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1921

Дочь: Березина Любовь Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Березина Ирина Петровна

Смерть
Неизвестно
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.