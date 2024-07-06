Березин Ксенофонт Трофимович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Анна Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Березина Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Березина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Самарина (Березина) Анисия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Березина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Березин Мартьян Ксенофонтович
Мать ребёнка: Березина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Березин Иван Ксенофонтович
Мать ребёнка: Березина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
12.07.1909
Сын: Березин Леонид Ксенофонтович
Мать ребёнка: Березина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Березин Евтихий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Березина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
26.09.1921
Дочь: Березина Любовь Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Березина Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно