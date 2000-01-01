Ченкова (Килейникова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченкова (Килейникова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Килейников Иван

Мать: Килейникова Мария

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Миткалёва Надежда

Отец ребёнка: Ченков Сергей

Рождение ребёнка
1902

Сын: Ченков Егор

Отец ребёнка: Ченков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мастерова Елена

Отец ребёнка: Ченков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченков Анатолий

Отец ребёнка: Ченков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ченков Сергей

Смерть
Неизвестно
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