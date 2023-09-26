Макарова Маримьяна (Мариамна) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До ?.01.1892
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Макаров Ефим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Макаров Ефим Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Щетинина Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Макаров Ефим Леонтьевич
Рождение ребёнка
23.06.1901 ст.
Дочь: Макарова Агрипина Ефимовна
Отец ребёнка: Макаров Ефим Леонтьевич
восприемники: Павел Леонтьев Макаров и казачья дочь девица Пелагия Лаврентьева Макарова
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Макарова Таисия Ефимовна
Отец ребёнка: Макаров Ефим Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Макарова Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Макаров Ефим Леонтьевич
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно