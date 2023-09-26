Макарова Маримьяна (Мариамна) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Маримьяна (Мариамна) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.01.1892

Муж: Макаров Ефим Леонтьевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Макаров Филипп Ефимович

Отец ребёнка: Макаров Ефим Леонтьевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1894

Сын: Макаров Иван Ефимович

Отец ребёнка: Макаров Ефим Леонтьевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Щетинина Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Макаров Ефим Леонтьевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.06.1901 ст.

Дочь: Макарова Агрипина Ефимовна

Отец ребёнка: Макаров Ефим Леонтьевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
восприемники: Павел Леонтьев Макаров и казачья дочь девица Пелагия Лаврентьева Макарова
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Макарова Таисия Ефимовна

Отец ребёнка: Макаров Ефим Леонтьевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Макарова Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Макаров Ефим Леонтьевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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