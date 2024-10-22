Ямбакова Чакий Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ямбакова) Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Ямбаков Алексей Ямбакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ямбаков Алексей Ямбакович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ямбаков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Ямбаков Алексей Ямбакович
Рождение ребёнка
13.06.1920
Сын: Ямбаков Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Ямбаков Алексей Ямбакович
Рождение ребёнка
07.04.1925
Дочь: Красноперова (Ямбакова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Ямбаков Алексей Ямбакович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Ямбакова) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Ямбаков Алексей Ямбакович
Рождение ребёнка
03.10.1936
Дочь: Беляева (Ямбакова) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Ямбаков Алексей Ямбакович
Смерть
Неизвестно