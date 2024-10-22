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Ямбакова Чакий Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ямбаков Алексей Ямбакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ямбакова) Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Ямбаков Алексей Ямбакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямбаков Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Ямбаков Алексей Ямбакович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ямбаков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Ямбаков Алексей Ямбакович

Рождение ребёнка
13.06.1920

Сын: Ямбаков Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Ямбаков Алексей Ямбакович

Рождение ребёнка
07.04.1925

Дочь: Красноперова (Ямбакова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Ямбаков Алексей Ямбакович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Ямбакова) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Ямбаков Алексей Ямбакович

Рождение ребёнка
03.10.1936

Дочь: Беляева (Ямбакова) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Ямбаков Алексей Ямбакович

Смерть
Неизвестно

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