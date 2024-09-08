Чудинов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Чудинова) Ксения Федоровна

Мать ребёнка: (Давыдова) Анна Николаевна

Пермский край, г. Александровск
Рождение ребёнка
25.05.1918

Дочь: (Чудинова) Тамара Федоровна

Мать ребёнка: (Давыдова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
28.12.1920

Сын: Чудинов Федор Федорович

Мать ребёнка: (Давыдова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
23.12.1923

Дочь: (Чудинова) Венера Федоровна

Мать ребёнка: (Давыдова) Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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