Чудинов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Чудинова) Ксения Федоровна
Мать ребёнка: (Давыдова) Анна Николаевна
Пермский край, г. Александровск
Рождение ребёнка
25.05.1918
Дочь: (Чудинова) Тамара Федоровна
Мать ребёнка: (Давыдова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
28.12.1920
Мать ребёнка: (Давыдова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
23.12.1923
Дочь: (Чудинова) Венера Федоровна
Мать ребёнка: (Давыдова) Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно