Егорова Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Зинаида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1929

Дата смерти

01.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1956

Сын: Егоров Олег Геннадьевич

Отец ребёнка: Егоров Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1959

Сын: Егоров Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Егоров Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1960

Сын: Егоров Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Егоров Геннадий Иванович

Смерть
01.05.2012
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