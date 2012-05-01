Егорова Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1929
Дата смерти01.05.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1956
Отец ребёнка: Егоров Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1959
Сын: Егоров Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Егоров Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1960
Сын: Егоров Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Егоров Геннадий Иванович
Смерть
01.05.2012