Борзов Тимофей Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Борзов Андрей Игнатьев
Рождение ребёнка
21.08.1800
Мать ребёнка: Мать Андреян Тимофев
Смерть
После 1800
Рузского уезда деревня Вишенки
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Мать Андреян Тимофев
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Мать Андреян Тимофев
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Борзов Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Мать Андреян Тимофев
Похороны
Неизвестно
Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд