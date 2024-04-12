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Борзов Тимофей Андреев

Место рождения

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1800

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Борзов Андрей Игнатьев

Мать: Борзова Федосья Ануфриева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.08.1800

Сын: Борзов Андреян Тимофев

Мать ребёнка: Мать Андреян Тимофев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1800
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рузского уезда деревня Вишенки
Рождение ребёнка
1804

Сын: Борзов Федор Тимофеев

Мать ребёнка: Мать Андреян Тимофев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Борзов Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Мать Андреян Тимофев

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Борзов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Мать Андреян Тимофев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд
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