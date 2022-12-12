Березина Серафима Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Березин Иван Михайлович
Мать: Березина Анна Петровна
Бракосочетание
1932
Рождение ребёнка
19.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лямин Иван Андриянович
Рождение ребёнка
02.03.1937
Отец ребёнка: Лямин Иван Андриянович
Смерть
1939
д. Новая Кузавошка
Умерла летом 1939 года от воспаления легких. Остались малолетние дети Сергей - 1933 г.р. и Виталий - 1937 г.р. Пасынки - Николай - 1925 г. р. Василий - ? г.р.