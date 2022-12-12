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Березина Серафима Ивановна

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Место рождения

Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Березин Иван Михайлович

Мать: Березина Анна Петровна

Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1932

Муж: Лямин Иван Андриянович

Кузавошка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лямин Иван Андриянович

Кузавошка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1937

Сын: Лямин Виталий Иванович

Отец ребёнка: Лямин Иван Андриянович

Кузавошка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
1939
д. Новая Кузавошка
Умерла летом 1939 года от воспаления легких. Остались малолетние дети Сергей - 1933 г.р. и Виталий - 1937 г.р. Пасынки - Николай - 1925 г. р. Василий - ? г.р.
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