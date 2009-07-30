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(Родионова) Валентина
(Родионова) Валентина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.06.1929
Дата смерти
30.07.2009
Пол
Женский
Отец
Попова Алексей
1895 г.р.
Мать
Попова Мария
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1929
Отец:
Попова Алексей
Мать:
Попова Мария
Смерть
30.07.2009
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