(Родионова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Родионова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1929

Дата смерти

30.07.2009

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1929

Отец: Попова Алексей

Мать: Попова Мария

Смерть
30.07.2009
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