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Гужов Иван Павлович

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.03.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1904 ст.

Отец: Гужов Павел Матвеевич

Мать: Гужова (Катанова) Степанида Игнатьевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гужова Надежда Ивановна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гужова) Тамара

Мать ребёнка: Гужова Надежда Ивановна

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1928

Сын: Гужов Александр Иванович

Мать ребёнка: Гужова Надежда Ивановна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1932

Сын: Гужов Василий Иванович

Мать ребёнка: Гужова Надежда Ивановна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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