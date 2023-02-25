Гужов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения27.03.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1904 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гужова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гужова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гужова) Тамара
Мать ребёнка: Гужова Надежда Ивановна
Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1928
Мать ребёнка: Гужова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1932
Мать ребёнка: Гужова Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно