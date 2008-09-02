Алимова Гельнар Шакировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1937
Дата смерти02.09.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.?
Сын: Алимов Ильдус Абдулхарисович
Отец ребёнка: Алимов Абдулхарис Абдулхакович
Рождение ребёнка
22.10.1969
Сын: Алимов Ильдар Абдулхарисович
Отец ребёнка: Алимов Абдулхарис Абдулхакович
Смерть
02.09.2008