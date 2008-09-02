Алимова Гельнар Шакировна 12.04.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алимова Гельнар Шакировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1937

Дата смерти

02.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.?

Сын: Алимов Ильдус Абдулхарисович

Отец ребёнка: Алимов Абдулхарис Абдулхакович

Рождение ребёнка
22.10.1969

Сын: Алимов Ильдар Абдулхарисович

Отец ребёнка: Алимов Абдулхарис Абдулхакович

Смерть
02.09.2008

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