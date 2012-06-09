Чикало Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1954
Дата смерти09.06.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чикало Татьяна Залмановна
Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
09.06.2012