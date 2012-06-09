Чикало Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикало Александр Николаевич

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Место рождения

Новая Краснянка, Ершовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

20.03.1954

Дата смерти

09.06.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Краснянка, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чикало Татьяна Залмановна

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
09.06.2012
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