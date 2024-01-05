Сушкова -- Ольга Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1895
Дочь: Сушкова Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Сушков Дмитрий Андреевич
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно