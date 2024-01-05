Сушкова -- Ольга Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова -- Ольга Елизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1895

Дочь: Сушкова Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Сушков Дмитрий Андреевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушков Дмитрий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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