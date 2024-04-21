Усков Иван Васильевич
Место рожденияСаратовская область Романовский район село Малый (Мордовский) Карай
Дата рождения19.10.1920
Дата смерти12.03.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1920
Отец: Усков Василий
Мать: Ускова Мария
Саратовская область Романовский район село Малый (Мордовский) Карай
Рождение ребёнка
06.06.1948
Мать ребёнка: Ускова Мария Игнатьевна
Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
14.06.1949
Дочь: Захарова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Ускова Мария Игнатьевна
Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
17.08.1950
Мать ребёнка: Ускова Мария Игнатьевна
Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
11.05.1953
Дочь: Карпова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Ускова Мария Игнатьевна
Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ускова Мария Игнатьевна
Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ускова Мария Игнатьевна
Смерть
12.03.1990