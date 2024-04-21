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Усков Иван Васильевич

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Место рождения

Саратовская область Романовский район село Малый (Мордовский) Карай

Дата рождения

19.10.1920

Дата смерти

12.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

БУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1920

Отец: Усков Василий

Мать: Ускова Мария

Саратовская область Романовский район село Малый (Мордовский) Карай
Рождение ребёнка
06.06.1948

Сын: Усков Евгений Иванович

Мать ребёнка: Ускова Мария Игнатьевна

Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
14.06.1949

Дочь: Захарова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Ускова Мария Игнатьевна

Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
17.08.1950

Сын: Усков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Ускова Мария Игнатьевна

Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
11.05.1953

Дочь: Карпова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Ускова Мария Игнатьевна

Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усков Александр Иванович

Мать ребёнка: Ускова Мария Игнатьевна

Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ускова Мария Игнатьевна

Смерть
12.03.1990
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