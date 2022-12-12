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Лысов Сергей Егорович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1830 ст.

Дата смерти

08.06.1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1801 г.р.

Мать

Вычислено 1802 г.р.

Жена

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830 ст.

Отец: Лысов Георгий Иванович

Мать: - Евдокия Прокопьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.

Дочь: Лысова Зиновья Сергеевна

Мать ребёнка: - Александра Фёдоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.

Дочь: Лысова Евдокея Сергеевна

Мать ребёнка: - Александра Фёдоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Дочь: Лысова Марья Сергеевна

Мать ребёнка: - Александра Фёдоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.

Сын: Лысов Гурий Сергеевич

Мать ребёнка: - Александра Фёдоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.05.1898 ст.

Жена: Бояринцева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
14.05.1903 ст.

Сын: Лысов Константин Сергеевич

Мать ребёнка: - Александра Фёдоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1904 ст.

Дочь: Лысова Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: - Александра Фёдоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1905 ст.

Дочь: Лысова дочь Сергеевна

Мать ребёнка: - Александра Фёдоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.06.1909 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1913 ст.

Сын: Лысова сын -

Мать ребёнка: Бояринцева Елена Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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