Лысов Сергей Егорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1830 ст.
Дата смерти08.06.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830 ст.
Отец: Лысов Георгий Иванович
Мать: - Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.
Дочь: Лысова Зиновья Сергеевна
Мать ребёнка: - Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.
Дочь: Лысова Евдокея Сергеевна
Мать ребёнка: - Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Дочь: Лысова Марья Сергеевна
Мать ребёнка: - Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.
Мать ребёнка: - Александра Фёдоровна
Бракосочетание
25.05.1898 ст.
Рождение ребёнка
14.05.1903 ст.
Сын: Лысов Константин Сергеевич
Мать ребёнка: - Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.09.1904 ст.
Дочь: Лысова Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: - Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1905 ст.
Дочь: Лысова дочь Сергеевна
Мать ребёнка: - Александра Фёдоровна
Смерть
08.06.1909 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1913 ст.
Сын: Лысова сын -
Мать ребёнка: Бояринцева Елена Ивановна