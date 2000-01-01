Бокк Густав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
я ищу своего прадеда Бокк Густав г.р. и дата смерти не известны. проживал в Боаро, Маркс, Саратовской обл., возможно в Унтервальдовском районе. Был собственником, имел свою торговую лавку. Его дочь (м... Показать все
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно